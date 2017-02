Würzburg: Fahrer gerät in Gegenverkehr - Verletzte und hoher Schaden

Ein Ford-Fahrer hat am Samstagmorgen einen Verkehrsunfall auf der B 19 in Würzburg verursacht. Drei weitere Fahrzeuge waren beteiligt. Der Verkehrsunfall hatte drei Leichtverletzte und einen Sachschaden von über 60 000 Euro zur Folge.



Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 65-Jähriger gegen 8.45 Uhr mit seinem Ford von Würzburg Richtung Reichenberg, als er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet.



Ihm kam ein DaimlerChrysler entgegen. Der Fahrer versuchte noch auszuweichen. Der Ford-Fahrer touchierte dennoch die linke Fahrzeugseite des DaimlerChryslers.



Danach krachte der Ford-Fahrer mit der linken Fahrzeugfront in einen entgegenkommenden BMW. Ein Audi-Fahrer, der hinter dem BMW fuhr, konnte einen Auffahrunfall mit dem BMW nicht mehr verhindern.



Die Fahrer des Ford, BMW und Audi wurden allesamt leicht verletzt in Würzburger Kliniken eingeliefert. Der Fahrer des DaimlerChrysler blieb glücklicherweise unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 65 000 Euro.



Die Ursache für das Abkommen auf die Gegenfahrbahn ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Dem Unfallverursacher erwartet jedoch in jedem Fall eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.