Würzburg: Betrunkener Lkw-Fahrer fährt in Schlangenlinien auf A7

Am Freitag gegen 21 Uhr hatten Verkehrsteilnehmer beobachtet, wie ein Sattelzug zunächst in Schlangenlinien in Richtung Ulm und dann in einen Parkplatz bei Estenfeld fuhr. Die Zeugen verständigten die Polizei.



Bei der Kontrolle des 48-jährigen Lasterfahrers stellten die Beamten laut eigenen Angaben fest, dass er stark betrunken war. Ein Test ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen, wo Blut genommen wurde. Außerdem musste er die restliche Nacht in der Zelle verbringen.



Da er keinen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft für die zu erwartende Strafe wegen Trunkenheit im Verkehr eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Tausend Euro an. Der Mann hat mit dem Entzug der Fahrerlaubnis zu rechnen.