Würzburg: 60-Jähriger wird verprügelt und schießt mit Schreckschusspistole

Am Freitagabend kam es am Hauptbahnhof in Würzburg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Ein 60-jähriger schoss mit einer Schreckschusspistole auf seine Kontrahenten.



Wie die Polizei berichtet, kam es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 22:10 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Nachdem eine Gruppe von mehreren Personen auf einen 60-Jährigen eingeschlagen hat, zog dieser eine Schreckschusspistole und schoss in Richtung der Gruppe. Diese ließen sich dadurch jedoch nicht abhalten und schlugen weiter auf den Mann ein. Als dieser zu Boden ging, kam es ebenfalls noch zu mehreren Tritten gegen den Schützen.



Nachdem mehrere Zeugen bei der Einsatzzentrale den Vorfall gemeldet hatten, trafen mehrere Streifen am Bahnhof ein. Die Beteiligte konnten noch am Tatort angetroffen werden.



Die Gruppe von drei Männern, welche auf den 60-Jährigen eingeschlagen hatte, wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte bei den Männern im Alter von 26 bis 36 Jahren eine Blutentnahme. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die drei wieder entlassen. Ein 33-Jähriger erlitt durch den Schuss aus der Schreckschusspistole eine leichte Verletzung, die jedoch nicht ärztlich versorgt werden musste.



Der 60-jährige Schütze erlitt durch die Schläge Verletzungen im Kopfbereich. Nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst kam er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.



Die Schreckschusspistole, für welche der Mann eine Berechtigung vorweisen konnte, wurde sichergestellt. Die zuständige Behörde bei der Stadt Würzburg wird über den Vorfall informiert und prüft nun, ob der Mann die Waffe überhaupt zurückhaben darf. Die vier beteiligten Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Köperverletzung.