Würzburg: 27-Jähriger will Disco nicht verlassen und schließt sich in Toilette ein

Erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte leistete am Samstagmorgen ein 27-Jähriger in einer Diskothek in Würzburg. Dabei verletzte er drei Beamte leicht und musste seinen Rausch in einer Zelle der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ausschlafen. Im Laufe des Samstags konnte er wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Dies berichtet die Polizei.



Alles fing gegen 05:00 Uhr mit einem Streit zwischen dem 27-Jährigen und dem Sicherheitsdienst einer Diskothek in der Veitshöchheimer Straße an. Da er aggressiv gegenüber anderen Gästen geworden war, forderten die Türsteher ihn auf die Diskothek zu verlassen. Nachdem sich noch weitere Gäste eingemischt hatten, gelang es dem 27-Jährigen sich in eine Toilette einzuschließen.



Da er trotz mehrfacher Aufforderung nicht bereit war seinen Zufluchtsort zu verlassen, rief der Sicherheitsdienst die Polizei hinzu. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zeigte sich der Mann äußerst aggressiv und nicht gewillt die Disko zu verlassen. Erst nach der Fesselung im Vorraum der Toilette gelang es den Beamten den 27-Jährigen in Richtung Dienstfahrzeug zu bringen. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte drei Beamte leicht.



Neben dem Beschuldigten mussten die Beamten aber auch eine Gruppe von 20 Personen im Auge behalten, die sich solidarisch zeigte und zu befürchten war, dass sie den 27-Jährigen unterstützen würde. Nur durch mehrere Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt konnte diese Gruppe mit einer Polizeikette zurückgehalten werden.



Der mit 1,6 Promille deutlich alkoholisierte Beschuldigte musste sich auf Anordnung eines Richters einer Blutentnahme durch einen Arzt unterziehen. Bei der Durchsuchung konnte noch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt werden. Nach der Ausnüchterung in einer Zelle der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt konnte der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt werden.