Würzburg: 27-Jähriger fotografiert Schülerin in Umkleide - Vater rastet aus

Ein Mann hat am Samstag in einer Umkleidekabine eines Würzburger Schwimmbads heimlich Fotos von einer Schülerin gemacht. Als er aufflog, entwickelte sich eine handgreifliche Auseinandersetzung.



Wie die Polizei mitteilt,war eine 18-jährige Schülerin am Samstagabend mit ihrem 48-jährigen Vater in einem Schwimmbad in der Sanderau. Als sich die 18-jährige gegen 21 Uhr in einer Einzelumkleide umzog, bemerkte sie, dass sie von der Nachbarkabine aus fotografiert wurde.



Die Schülerin verständigte sofort ihren Vater, den Bademeister und die Polizei. Der Fotograf, ein 27-jähriger Mann, konnte kurz darauf angetroffen werden.



Schläge gegen Polizisten - Vater kollabiert

Während der Sachverhaltsaufnahme der Polizei versuchte der inzwischen sehr aufgebrachte Vater den Fotografen körperlich anzugehen. Dies konnte von den anwesenden Polizeibeamten verhindert werden, hierbei erhielten jedoch zwei Beamte jeweils einen Faustschlag ins Gesicht. Verletzungen entstanden dabei jedoch nicht.



Da der 47-jährige durch die ganze Aufregung einen Schwächeanfall erlitten hatte, musste er später in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen ihn wird nun wegen des Widerstands gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung ermittelt.



Der 27-jähre Fotograf muss mit einer Anzeige wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen rechnen.