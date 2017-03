Waldbüttelbrunn: 79-Jähriger übersieht Motorradfahrer

Wie die Polizei berichtet, kam es am Sonntagnachmittag an der Hettstadter Steige bei Waldbüttelbrunn zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer.



Der 79-jährige Fahrer eines VW-Golfs, welcher in Fahrrichtung Würzburg unterwegs war, wollte die Gegenfahrbahn queren, um auf einen Feldweg zu gelangen. Dabei übersah er einen 49-jährigen Motorradfahrer, der die Hettstadter Steige nach oben fuhr. Dieser konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen die rechte Fahrzeugfront des Golfs.



Der Motorradfahrer kam mit mittelschweren Verletzungen in Krankenhaus. Der Fahrer des Pkw und seine Beifahrerin blieben unverletzt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von über 10000 Euro.