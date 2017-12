Waldbrandgefahr in Franken - Luftbeobachtung in Unterfranken

Die Regierung von Unterfranken ordnete deshalb für Dienstag vorsorglich die Beobachtung der Wälder aus der Luft an, sagte Sprecher Johannes Hardenacke am Montag.



"Nachdem die Bodenfeuchte noch verhältnismäßig gut war, haben wir zuletzt noch auf die Luftbeobachtung verzichtet. Aber nach den aktuellen Wetterprognosen gehen wir davon aus, dass wir in Teilen Unterfrankens die höchste Gefahrenstufe erreichen", erklärte Hardenacke. "Und am Mittwoch werden wir noch einmal neu entscheiden, wie es für das Pfingstwochenende aussieht."



Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sinkt die Gefahr bereits am Dienstagabend wieder. Am Mittwoch erreicht die Waldbrandgefahr bayernweit nach viel Regen und Gewitter voraussichtlich nur noch Stufe 3 von 5.