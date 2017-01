Vom Teufel verfolgt? Verwirrter Mann steht in Würzburg auf Hausdach

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Zellerau in Würzburg meldete am vergangenen Freitagmorgen eine nur mit Unterwäsche bekleidete Person auf dem Dach seines Wohnhauses, wie die Polizei berichtet.



Hierbei handelte es sich um ein circa 10 Meter hohes Haus mit steilem Ziegeldach. Zu der Tageszeit herrschte starker Wind und Temperaturen um 0 Grad Celsius mit Schneefall. Wie sich im Laufe des Einsatzes herausstellte, handelte es sich bei der Person um einen geistig verwirrten, 51-jährigen Bewohner des Wohnhauses, welcher aus einem Dachfenster seiner Wohnung auf das Dach gestiegen war.



Den Ausrufen des Mannes zu Folge litt er zum Einsatzzeitpunkt unter akutem Verfolgungswahn. Da die Wohnung des Mannes vorerst nicht betreten werden konnte, wurde durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr eine Drehleiter eingesetzt. Ein Polizeibeamter bestieg daraufhin den Drehleiterkorb und fuhr zu dem Mann auf das Dach.



Hier wurde der Mann, der sich nur mit den unbekleideten Füßen in der Dachrinne abgestützt auf dem Dach hielt, aufgefordert, in den Korb zu steigen. Er entgegnete nur, dass der Beamte der Teufel sei und entfernte sich seitwärts vom Korb. In der Zwischenzeit konnten weitere Beamte die Wohnung des Mannes betreten.



Der Mann wurde anschließend mit dem Korb in Richtung eines Dachfensters dirigiert und konnte hier in die Wohnung zurückgezogen werden. Er wurde anschließend in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.