Versuchter Totschlag in Würzburg: 15-Jähriger mit zerbrochener Flasche schwer verletzt

Ein Streit zwischen drei Jugendlichen ist am vergangenem Mittwoch in Würzburg derart eskaliert, dass ein 16-Jähriger einen 15-Jährigen mit einer zerbrochenen Glasflasche angriff und schwer verletzte.Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter bereits wenige Stunden nach dem Vorfall festnehmen. Jedoch laufen die Ermittlungen wegen versuchtem Totschlags weiter. Jetzt sucht die Polizei zwei Zeugen - einen Taxifahrer und einen Straßenbahnfahrer.Wie bereits berichtet, war es am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Königsberger Straße" zu der tätlichen Auseinandersetzung gekommen. In deren Verlauf soll ein 16-Jähriger einen 15-Jährigen mit einem abgebrochenen Flaschenhals massiv im Gesicht verletzt haben. Der Jugendliche sitzt seit Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.Unterdessen laufen die Ermittlungen der Kripo Würzburg. Die Beamten suchen jetzt gezielt nach einem Straßenbahnfahrer. In dessen Bahn soll der im Gesicht blutende 15-Jährige kurzzeitig eingestiegen sein, diese dann aber wieder verlassen haben.Außerdem müsste ein Taxifahrer zur Tatzeit am Tatort gestanden und gewartet haben. Und auch Passanten seien vorbeigelaufen.Die Kripo bittet die Zeugen sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.