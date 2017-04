Unfall in Würzburg: Auto stürzt von Brücke - Fahrer schwer verletzt

Laut Polizei Würzburg fuhr der 34-Jährige am Freitag gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto die Versbacher Straße stadtauswärts. Etwa auf Höhe des Kupsch-Marktes kam der Mann mit dem Fahrzeug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach das Brückengeländer. Sein Wagen stürzte mehrere Meter in die Tiefe und kam auf zwei dort geparkten Autos zum Liegen.



Der 34-Jährige wurde durch den Aufprall auf die Rücksitzbank geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen. Ersthelfer holten den Mann nach kurzer Zeit aus dem Fahrzeug heraus. Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt wurde der Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Am Fahrzeug des Mannes entstand Totalschaden. Der Wagen musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Auch an den beiden geparkten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.



Nachdem sich im Fahrzeug Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum des Mannes ergeben haben und ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit ergeben hat, erfolgte im Krankenhaus eine Blutentnahme bei dem Mann.



Da der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem an seinem Pkw falsche Kennzeichen angebracht waren, erwarten ihn nun Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch.



Abschließend konnte im Krankenhaus beim Mann noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden, weswegen ihn zusätzlich eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln erwartet.