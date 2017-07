Unfall am Würzburger Flugplatz: Flugzeug gerät bei Landung in Baumreihe

Am Sonntagvormittag ereignete sich am Verkehrslandeplatz Schenkenturm ein schwerer Unfall mit einem Kleinflugzeug. Der Pilot kam offenbar im Rahmen eines Landemanövers von der Landebahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dies berichtet die Polizei.



Gegen 10:45 Uhr befand sich der 54-jährige Pilot aus dem Kreis Worms mit einem einmotorigen Kleinflugzeug im Landeanflug auf den Verkehrslandeplatz Schenkenturm. Dem derzeitigen Erkenntnisstand nach wollte der Pilot nach dem ersten Aufsetzen der Maschine die Landung abbrechen und durchstarten. Hierbei wurde das Flugzeug nach links weggedrückt und prallte ca. 60 Meter neben der Landebahn gegen einen Baum.



Ersthelfer befreiten den verletzten Piloten aus dem Cockpit der zerstörten Maschine. Nach der Versorgung durch einen Notarzt kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle. Die Ermittlungen zu Unfallhergang und -ursache führt ein speziell beschulter Luftunfallsachbearbeiter der Polizeistation Gemünden. Sachverständige der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung waren vor Ort und nahmen die Untersuchungen auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000 Euro.