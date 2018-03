Unbekannte sprengen Geldautomaten in Unterfranken

Nach Angaben der Polizei nach betraten zwei Maskierte um 01.48 Uhr die Bankfiliale in der Aschaffenburger Straße in Goldbach (Landkreis Aschaffenburg). Die Täter sprengten einen Geldautomaten mit Hilfe von Gas und erbeuteten Bargeld im fünfstelligen Eurobereich. Das alles ging laut Polizei sehr schnell. Die Unbekannten flüchteten und verloren - vermutlich auf dem Weg zum bereitgestellten Fluchtfahrzeug - Teile ihrer Beute. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen.



Nach den bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um mindestens zwei Täter, die laut Zeugenangaben komplett schwarz gekleidet und maskiert waren. Einer soll eine kräftige Statur haben. Bei dem Fluchtfahrzeug könnte es sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen um eine dunkle Limousine handeln. Offenbar flüchteten die Unbekannten in Richtung Aschaffenburg.



Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat leitete die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eine Großfahndung ein, in die zahlreiche Streifenbesatzungen der Aschaffenburger Polizei eingebunden sind. Bislang führten die Fahndungsmaßnahmen nicht zur Ergreifung der Täter.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt auch Zeugenhinweise entgege. Die Polizei hat folgende Fragen:



- Wer hat in der Nacht zum Mittwoch in der Aschaffenburger Straße etwas Verdächtiges beobachtet, das mit der Geldautomaten-Sprengung im Zusammenhang stehen könnte?

- Wer hat in diesem Bereich verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug festgestellt?

- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?



Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Kripo Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-1732 zu melden.