Tödlicher Unfall auf A3 - Auto zwischen zwei Lkw eingequetscht

Bei einem schweren Unfall auf der A3 bei Goldbach (Landkreis Aschaffenburg) ist am Freitag ein Autofahrer noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher auf inFranken.de-Nachfrage mitteilt. Zwei beteiligte Lkw-Fahrer blieben unverletzt.Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines Citroen an der Anschlussstelle bei Goldbach in Richtung Nürnberg auf die A3 unterwegs und ordnete sich zwischen zwei Lkw ein. Bei stockendem Verkehr wurde der Citroen zwischen den beiden Lkw eingequetscht. Das Auto wurde unter den vorausfahrenden Lkw geschoben und völlig zerstört. Der genaue Unfallhergang wird noch weiter untersucht.Zwischen 13.15 und 16 Uhr musste die A3 komplett gesperrt werden, der Verkehr staute sich laut Polizei zurück bis zum Seligenstädter Dreieck in Südhessen.