Auto bohrt sich unter Lkw auf A3 bei Würzburg - ein Schwerverletzter

Bei einem Unfall auf der A3 wurde am Dienstagabend ein Autofahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 56-jährige BMW-Fahrer auf einen am Stauende stehenden Sattelzug geprallt. Dabei verkeilte sich das Auto unter dem Heck. Zwei der drei Fahrstreifen in Richtung Nürnberg mussten mehrere Stunden gesperrt werden. Den Schaden schätzt die Autobahnpolizei auf etwa 50 000 Euro.Zwischen den Anschlussstellen Kist und Würzburg/Heidingsfeld hatten sich mehrere Lkw auf dem rechten Fahrstreifen aufgestaut. Kurz nach 18 Uhr fuhr ein 56 Jahre alter BMW-Fahrer auf das Stauende zu und prallte mit Wucht auf das Heck eines Sattelzuges.Sein zwei Tonnen schwerer 5er GT bohrte sich trotz des Unterfahrschutzes des Auflieger bis zur Hälfte unter das stehende Fahrzeug. Der Mann wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Ersthelfer konnten ihn jedoch schnell aus seinem zerstörten Wagen befreien. Mit dem Rettungswagen wurde der Verletze dann in eine Klinik gebracht.Die Unfallursache ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch nicht bekannt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kist und der Berufsfeuerwehr Würzburg unterstützten die Polizeibeamten bei der Absicherung der Unfallstelle und kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen vorbei geleitet. Trotzdem bildete sich ein Kilometer langer Stau. Gegen 22.30 Uhr war die Autobahn dort wieder frei.