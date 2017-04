Schwerer Unfall beim Therapiereiten: Siebenjährige lebensgefährlich verletzt

Am Mittwochnachmittag kam es in einer Pferdekoppel bei Erlabrunn bei einem Therapiereiten im Rahmen eines Ferienprogramms zu einem Unfall. Dies berichtet die Polizei.



Ein 7-jähriges Mädchen wurde dabei von einem Huftritt am Kopf getroffen. Das Pferd sollte am Halfter von der Koppel geführt werden, als es plötzlich und unerwartet austrat und das dahinter laufende Kind an der Schläfe traf.



Das verletzte Mädchen war nach dem Tritt noch bei Bewusstsein, wurde aber schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen, wo eine Operation durchgeführt werden musste. Lebensgefahr besteht mittlerweile nicht mehr.