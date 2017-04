Schwerer Unfall auf A3 bei Würzburg - Lkw-Fahrer eingeklemmt

Bei einem schweren Auffahrunfall am Dienstagvormittag auf der A3 bei Würzburg wurde ein 70-jähriger Lkw-Fahrer schwer verletzt.



Wie die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de erklärt, krachte der mit Möbeln beladene 7,5 Tonner am Dienstagvormittag beim Parkplatz Sandgraben wohl aus Unachtsamkeit in das Heck eines vorausfahrenden Lkw.



Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus des Lkw völlig zerstört und der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Den Rettungskräften gelang es, den Mann zu befreien. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Klinikum geflogen. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.



Vorübergehend mussten in Fahrtrichtung Frankfurt am Main alle drei Fahrbahnen gesperrt werden. Es kam zu Verzögerungen. Mittlerweile konnte die mittlere und die linke Fahrbahn wieder freigegeben werden.