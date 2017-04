Schwerer Sturz bei illegaler Technoparty in Würzburg

Aufgrund der Meldung über eine verletzte Person wurde die Polizei am frühen Samstagmorgen auf eine illegale Musikveranstaltung aufmerksam. Die Party fand auf dem Gelände und in Räumlichkeiten des ehemaligen und seit vielen Jahren stillgelegten Tennis-Center an der Oberdürrbacher Straße in Würzburg statt.



Obwohl das gesamte Gelände umzäunt und das Gebäude verschlossen war, fanden sich dort etwa 100 - 150 feierwütige Personen ein. Wie sich herausstellte, war eine Teilnehmerin, eine 20-jährige Frau, aus drei Meter Höhe auf den Boden gestürzt und hatte sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Fremdeinwirkung offensichtlich kann laut Polizei ausgeschlossen werden.



Obwohl eine Vielzahl der Besucher bei Eintreffen der Polizei das Weite suchten, konnten von nahezu 100 Personen die Personalien festgestellt werden. Das DJ-Pult, ein Benzinaggregat, Bargeld und Alkoholika wurden sichergestellt. Zudem konnten diverse weggeworfenen Kleinmengen Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden.



Gegen die angetroffenen Personen werden nun diverse Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch, Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz, dem Gaststättengesetz und anderer einschlägiger Vorschriften geführt.