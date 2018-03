Schwer verletzt: Radfahrer stößt in Würzburg mit Kleintransporter zusammen

Ein 26 Jahre alter Radfahrer wurde bei einem Unfall im Stadtbezirk Grombühl in Würzbug laut Polizeibericht schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Der Radfahrer benutzte demnach am Dienstagabend die Auffahrt zur Schweinfurter Straße in entgegengesetzter Richtung. Nachdem er dort plötzlich in den fließenden Verkehr einfuhr, stieß er auf der Nürnberger Straße mit einem Kleintransporter zusammen.



Verkehr nicht beachtet

Um 18.00 Uhr fuhr er in der Nürnberger Straße über eine durchgezogene Linie, ohne den herannahenden Straßenverkehr zu beachten. Zu diesem Zeitpunkt trug er einen Fahrradhelm. Augenscheinlich wollte er die dreispurige Fahrbahn überqueren. Ein sich nähernder Kleintransporter-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß mit dem Radler zusammen.



Bei dem Sturz zog sich der Mountainbike-Fahrer ein schweres Schädelhirntrauma zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Würzburger Krankenhaus gebracht werden. Der 68 Jahre alte Fahrzeugführer des Kleintransporters blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.