Schlägergruppe in Würzburg unterwegs - zwei Menschen verletzt

Am Mittwoch früh gegen 5.45 Uhr kam es im Bereich des Barbarossaplatzes/Oberthürstraße in Würzburg zu einer Schlägerei zwischen fünf Männern.



Laut Polizei hatte ein 24-jähriger Mann gerade eine Bar in Richtung Oberthürstraße verlassen, als

er von drei Männern angegriffen und verprügelt wurde. Die drei Täter flüchteten anschließend in Richtung Eichhornstraße.



Während eine Polizeistreife sich um den 24-Jährigen kümmerte, kam ein 23-Jähriger hinzu. Auch er sei von den gleichen Tätern geschlagen worden. Beide Geschädigte erlitten Verletzungen in Form von aufgeplatzten Lippen und Hämatomen.



Wenige Minuten später, die Streife war gerade wieder abgerückt, meldeten sich die beiden Geschädigten erneut beim Polizeinotruf. Es war zu einem erneuten Zusammentreffen mit einem der Täter gekommen. Vor Ort konnte ein 29-jähriger Würzburger vorläufig festgenommen werden. Seine rechte Faust war noch blutverschmiert.



Bei allen Beteiligten wurden deutliche Alkoholwerte bis zu 2,4 Promille festgestellt.