Polizeikontrollen in mehreren Asylbewerberunterkünften in Unterfranken

In mehreren Asylbewerberunterkünften hat die unterfränkische Polizei in Abstimmung mit den Unterkunftsverantwortlichen in dieser und in den vergangenen Wochen präventivpolizeiliche Kontrollmaßnahmen durchgeführt, berichtet die Polizei. In Geldersheim wurden zugleich drei Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft vollzogen und eine Person wegen eines bestehenden Haftbefehls festgenommen.



Am 22. März überprüften die Beamten der Polizeiinspektion Schweinfurt und der Kriminalpolizei Schweinfurt mit Unterstützung von Einsatzkräften des Schweinfurter Einsatzzuges und der Bereitschaftspolizei die Räumlichkeiten in den ehemaligen Conn-Baracks. Hier befindet sich eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber der Regierung von Unterfranken. Bei dem Einsatz wurde die Identität der angetroffenen Personen festgestellt und mit den Meldelisten abgeglichen. Weiterhin wurden drei Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wegen früherer Rauschgiftdelikte vollzogen.

Ein 26-jähriger Bewohner wurde wegen eines bestehenden Haftbefehls festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, heißt es im Polizeibericht weiter.



Am Montag wurden Räume in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Schweinfurt durchsucht. Zielrichtung war hier die präventivpolizeiliche Überprüfung von mehreren Bewohnern, die in der Vergangenheit bereits wiederholt straffällig geworden waren. Auch von diesen Asylbewerbern wurde die Identität festgestellt. Bei einem Bewohner wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden, drei der kontrollierten Personen erwartet eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Asylverfahrensgesetz.



Die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Veitshöchheimer Straße in Würzburg wurde am Dienstagvormittag von Einsatzkräften der Polizei aufgesucht. Auch hier wurde die Identität der angetroffenen Bewohner festgestellt. Vier Personen hielten sich unberechtigt in der Unterkunft auf. Ihnen wurden ein Platzverweis und ein Hausverbot erteilt.



Bereits am Abend des 08. März hatten Einsatzkräfte der Polizei Aschaffenburg die Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in der Weißenburger Straße kontrolliert. Eine Person hielt sich hier unberechtigt auf. Bei einem anderen Bewohner wurde Marihuana aufgefunden.