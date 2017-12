Polizeibeamte in Würzburg verletzt und als Nazis beschimpft

In der Nacht zum Sonntag kam es im Dienstbereich der Polizeiinspektion Würzburg-Land bei Verkehrskontrollen zu zwei Widerstandshandlungen von Verkehrsteilnehmern, bei denen gleich mehrere Polizeibeamte verletzt wurden.



Gegen 22.45 Uhr wurde in Zell am Main ein mit drei Personen besetzter Pkw anlässlich einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 19-jährigen Beifahrer ein Haftbefehl vorlag. Als dem Mann die vorläufige Festnahme erklärt wurde, setzte er sich zur Wehr und versuchte nach den Beamten zu schlagen. Er konnte jedoch überwältigt werden. Zwei Kollegen erlitten dabei leichte Verletzungen. Auf dem Weg in die Justizanstalt Würzburg nutzte der Mann nochmals ausführlich die Gelegenheit, alle anwesenden Beamten zu beleidigen.



Mann beschimpft Beamte als Nazis



Kurze Zeit darauf kam es gegen Mitternacht in der Hauptstraße von Höchberg bei einer Verkehrskontrolle zu einem erneuten Widerstand. Hier war ein 54-jähriger Fahrer eines VW-Sharan der festen Meinung, dass er nicht kontrolliert werden darf. Der immer aggressiver werdende Mann versuchte dann im Laufe der Kontrolle einen der Beamten plötzlich mit einem Kopfstoß zu attackieren. Auch hier war massiver Kräfteeinsatz erforderlich, um den Mann zu überwältigen und mit auf die Dienststelle zu nehmen.



Dabei beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten mit den Worten "Ihr Nazis, wir müssen euch auf der Straße erschießen". Auch bei dieser Festnahme wurden zwei Beamte leicht verletzt. Der Beschuldigte wurde nach erfolgter Sachbehandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen, Widerstand, Körperverletzung und Beleidigung.