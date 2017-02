Pkw erfasst Fußgängerin in Würzburg - 80-Jährige schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochmittag in der Maxstraße in Würzburg gekommen. Dabei erfasste ein Pkw eine Fußgängerin, berichtet die Polizei. Die Geschädigte erlitt schwere Verletzungen.



Gegen 14 Uhr überquerte eine 80-jährige Frau mit ihrem Ehemann die Maxstraße in Richtung Residenz. Hierbei wurde die Geschädigte von einem 28-jährigen Pkw-Fahrer erfasst. Die Frau stürzte nach dem Zusammenstoß zunächst mit dem Oberkörper gegen die Motorhaube und anschließend auf den Boden. Sie erlitt durch den Unfall Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Ehemann und der Fahrer des Pkw wurden nicht verletzt. Sachschaden war nicht entstanden.