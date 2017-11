Opium, Haschisch und Crystal Meth: Würzburger in U-Haft

Nach einem Hinweis aus Mittelfranken haben Kripobeamte in einer Wohnung im Stadtteil Heuchelhof im Landkreis Würzburg größere Mengen Opium, Haschisch und Crystal Meth sichergestellt. Ein Tatverdächtiger im Alter von 38 Jahren befindet sich in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt.



Nachdem die Nürnberger Polizei bereits am Mittwoch der vergangenen Woche bei einem 33-Jährigen eine geringe Menge Marihuana sichergestellt hatte, ergaben sich im Zuge der folgenden Ermittlungen Hinweise auf einen mutmaßlichen Drogenhändler in Würzburg. Die Wohnung des 38-Jährigen wurde am frühen Donnerstagmorgen durchsucht. Dabei fielen den Beamten der Kripo Würzburg rund 200 Gramm Haschisch, circa 160 Gramm Opium und knapp sechs Gramm Crystal Meth in die Hände. Zudem wurden diverse Rauschgiftutensilien und mehrere Hundert Euro mutmaßliches Drogengeld sichergestellt.



Die Beamten nahmen den 38-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle. Den Rest der Nacht verbrachte er in einer Arrestzelle, bevor er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Würzburg vorgeführt wurde. Dieser erließ gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehl wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.



Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der 38-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.