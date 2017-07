Nackte Freundin beobachtet? Mann schlägt Jungen in Würzburg ins Gesicht

Wegen eines Missverständnisses kam es am Montagabend in einem Freibad in der König-Heinrich-Straße in Würzburg zu unschönen Szenen. Zwei Jungs wurden hierbei von einer unbekannten, männlichen Person ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt.



Die beiden 13 und 14 Jahre alten Jungen waren laut Polizei gegen 18.15 Uhr an der Liegewiese an einer Umkleidekabine. Sie hoben den als Sichtschutz aufgehängten Vorhang hoch und schauten in die leere Kabine hinein.



Nach bisherigem Sachstand fasste ein etwa 25-jähriger die Situation falsch auf und vermutete offensichtlich seine Freundin in der Ankleide. In seiner Rage ging er auf die Minderjährigen los und schlug dem 13-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dem 14-Jährigen verteilte er anschließend noch eine Backpfeife.



Als der Schläger bemerkte, dass die Umkleidekabine leer war, verdrückte er sich heimlich und peinlich berührt aus dem Schwimmbad. Die Jungs informierten im Anschluss den Bademeister über den Vorfall. Durch die Schläge trugen beide leichte Gesichtsverletzungen davon.



Täterbeschreibung

Der gesuchte Mann ist etwa 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, europäischer Hauttyp, trägt braune kurze Haare und einen Ziegenbart. Bekleidet war der Mann zur Tatzeit mit einem roten Hemd und einer kurzen hellen Hose.



Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet nun um Zeugenhinweise zur Täterermittlung unter der Telefonnumer 0931/457-2230.