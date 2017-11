Verletzte nach Ausschreitungen von Fußball-Chaoten auf Rastanlage an der A3

Auf der Autobahnrastanlage Spessart-Süd ist es am Samstagmorgen zu einem Aufeinandertreffen rivalisierender Fangruppen der beiden Fußballvereine Borussia Mönchengladbach und Preußen Münster gekommen. Bei den Zusammenstößen wurden mehrere Anhänger leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Es kam außerdem zu mehreren Sachbeschädigungen und Diebstählen.



Kurz vor 09.00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über Ausschreitungen an der Rastanlage bei Weibersbrunn in Fahrtrichtung Nürnberg ein. Offenbar kam es dort zu einem zufälligen Aufeinandertreffen zwischen zwei Fanbussen mit Anhängern von Borussia Mönchengladbach und einem weiteren Bus, besetzt mit Anhängern des Drittligisten Preußen Münster. Münster trat am Samstag bei Jahn Regensburg an, Gladbach in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg.



Gladbach-Anhänger klauen Bier aus Münster-Fanbus

Zwei Anhänger von Preußen Münster sollen von einer Gruppe Gladbach-Fans (50 bis 60 Personen) angegangen worden sein. Zumindest eine Person wurde in diesem Zusammenhang im Gesicht verletzt. In der Folge kam es noch zu einer Sachbeschädigung an dem Fan-Bus von Preußen Münster. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Zudem wurden aus dem Laderaum des Busses mehrere Bierkästen entwendet.



Nachdem die Fanbusse von Borussia Mönchengladbach die Rastanlage in Richtung Süden wieder verlassen hatten, wurden diese gestoppt und mit starken Polizeikräften zur Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried gelotst. Wie sich herausstellte, befanden sich auch unter den Gladbach-Anhängern einige Leichtverletzte. Die Hintergründe diesbezüglich sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, wie die Polizei mitteilt.



Die einsatzführende Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach wird bei den laufenden Maßnahmen von weiteren unterfränkischen Dienststellen und Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg laufen nun Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs.



An der Rastanlage selbst befanden sich neben einem Großaufgebot der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr Weibersbrunn und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.