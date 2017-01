Mann zündet Kanonenschlag in Würzburger Einkaufspassage - zwei Personen leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag hat ein 37-Jähriger in der Einkaufspassage in Würzburg mutwillig einen Silvesterböller gezündet. Dadurch erlitten zwei Passanten leichte Verletzungen, teilt die Polizei mit. Die Beamten ermitteln nun gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung.



Gegen 14.30 Uhr zündete der Würzburger im Eingangsbereich der Julius-Echter-Galerie einen sogenannten Kanonenschlag. Zwei Passanten, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe aufhielten, wurden durch den lauten Knall leicht verletzt und klagten über Unwohlsein und Ohrdröhnen. Eine medizinische Behandlung war glücklicherweise nicht nötig.



Weil der Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz hat, auch eine geringe Menge an Rauschgift dabei hatte, ermittelt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.