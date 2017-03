Lommbock: Filmstart der kultigen Kiffer-Komödie aus Würzburg

ab dem 23. März

Ende März sollten Fans der kultigen Kiffer-Komödie Lammbock Zeit für einen Kinobesuch einplanen. Dennläuft die Fortsetzungin den deutschen Kinos an. Premiere feiert die Produktion am 14. März in Köln und am 15. März in Würzburg. Wer schnell genug ist und die nötige Portion Glück hat, kann auf der Facebookseite des Films noch Tickets für beide Premieren gewinnen.Der Film ist eine direkte Fortsetzung des Klassikers Lammbock von 2001. Allerdings liegen zwischen beiden Handlungssträngen 15 Jahre. Stefan ist inzwischen Rechtsanwalt in Dubai und steht kurz davor, die Geschäftsfrau Yasemin zu heiraten. Um die Ehe perfekt zu machen, fehlt lediglich die Geburtsurkunde - und die liegt noch in Deutschland.Zurück in der Heimat trifft Stefan auf seinen alten Kumpel Kai. Die beiden betrieben im ersten Teil den Pizzalieferservice "Lammbock", unter dessen Deckmantel sie mit der speziellen "Pizza Gourmet" Cannabis an ihre Kunden auslieferten. Inzwischen hat Kai die Pizzabude zu einem Asia-Lieferdienst names "Lommbock" umfirmiert. Ein gemeinsamer Joint wirft beide zurück in alte Zeiten.Kurz beantwortet: Ja. Christian Zübert führt erneut Regie, Sönke Wortmann leitet wie beim ersten Teil die Produktion. Neben Lucas Gregorowicz (Stefan) und Moritz Bleibtreu (Kai) sind auch die legendären Nebenrollen wieder gleich besetzt worden: Wotan Wilke Möhring spielt erneut den an Tourette leidenden Frank, Antoine Monot Jr. die Figur Schöngeist.Auch hier die schnelle Antwort: Ja. Das wird in der Fortsetzung sogar noch deutlicher als im Original: Denn während Lammbock zum Großteil in Köln gedreht wurde, fanden die Dreharbeiten zu Lommbock hauptsächlich in Würzburg und Umgebung statt.• Beide Filme spielen in Würzburg, weil Regisseur Christian Zübert aus Würzburg kommt. Inzwischen lebt der Filmemacher allerdings in Berlin.• Der Name "Lammbock" entstand an Anlehnung an den realen Pizzalieferdienst "Lambo" in Würzburg. Vom Cannabis berauscht konnte ein Kumpel des Regisseurs den Namen nicht mehr richtig aussprechen und verwendete stattdessen die Bezeichnung "Lammbock".• Zu Beginn von "Lammbock" fährt Stefan mit seinem Wagen über die Alte Mainbrücke, obwohl diese seit 1992 nur für Fußgänger zugänglich ist. Vorher fährt er noch stadtauswärts durch die Sanderstraße in Richtung Sanderring - somit genau in die entgegengesetzte Richtung, als er theoretisch fahren müsste. Auch für die Dreharbeiten der Fortsetzung wurde die Würzburger Innenstadt mehrmals gesperrt • Lammbock war ebenfalls der Name eines Restaurants in der Würzburger Neubaustraße zwischen 2011 und 2013.• Frank trägt im ersten Teil eine Jacke des Vfl Volkach - Volkach liegt ungefähr 23 Kilometer Luftlinie von Würzburg entfernt.• Die Figuren Stefan Kai und Frank haben jeweils einen eigenen Twitter-Account. Limbo-Franks Account ist zwar der derbste, gerade deshalb allerdings auch der witzigste: