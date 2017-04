Lkw verliert 200 Liter Diesel auf A3 bei Heidingsfeld

Aus einem aufgerissenen Lkw-Tank auf der A3 liefen ca. 200 l Diesel in das Erdreich und verunreinigten dieses.Dies berichtet die Polizei.



Am Donnerstag, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt/Main. Kurz vor Ende der Baustelle im Bereich der Anschlussstelle Heidingsfeld fuhr der Lkw-Fahrer über einen größeren Gegenstand, welcher sich auf seinem Fahrstreifen befand. Aufgrund der Baustellensituation konnte der Mann diesem Gegenstand nicht ausweichen.



Dieser Gegenstand schlug ein größeres Loch in einen der beiden Dieseltanks des Lkw, so dass letztlich ca. 200 Liter Diesel daraus ausliefen. Der Lkw-Fahrer konnte seinen Sattelzug sehr schnell nach rechts auf den Standstreifen lenken, weshalb eine stärkere Verunreinigung der Fahrbahn ausblieb. Allerdings versickerte der größere Anteil des ausgelaufenen Diesels im Grünstreifen neben der Autobahn.



Neben Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Würzburg-Biebelried waren auch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Kist vor Ort, um die Dieselspur auf dem Seitenstreifen abzubinden. Weiterhin werden die entsprechenden Fachbehörden verständigt, die ein Ausbaggern des verunreinigten Erdreichs veranlassen werden.



Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, der Verlierer des unbekannten Gegenstandes ist nicht bekannt. Am Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro, er musste abgeschleppt werden.