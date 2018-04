Lkw kippt an Würzburger Autobahnbaustelle um - Fahrer verletzt

Am Montagnachmittag ist ein Muldenkipper im Arbeitsbereich der Autobahnbaustelle der A 3 auf Höhe der Rastanlage Würzburg umgekippt.



Fahrer bricht sich den Arm

Kurz nach 17 Uhr wollte der 61-jährige Fahrer eines 37-Tonnen-Lkws eine Ladung Steine nach hinten in eine Baugrube abkippen. Kaum hatte er den Kippvorgang eingeleitet und die beladene Mulde angehoben, kam das leicht schräg stehende Fahrzeug aus dem Gleichgewicht und fiel nach rechts um.



Wie die Polizei mitteilt, brach sich der Fahrer bei dem Unfall einen Oberarm und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Um den erheblich beschädigten Laster kümmerte sich die Baufirma selbst. Den Schaden schätzt die Autobahnpolizei auf etwa 40.000 Euro.