Lengfurt: 22-jähriger Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Der tödliche Verkehrsunfall ereignete sich auf der Staatsstraße 2299 bei Triefenstein, Ortsteil Lengfurt, teilte die Polizei mit.



Gegen 9:40 Uhr befuhr der 22-Jährige mit seiner Kawasaki die Staatsstraße von Lengfurt kommend in Richtung Marktheidenfeld. Aus der Einmündung Robert-Bosch-Straße im Bereich Lengfurt fuhr ein 67-jähriger Mann mit seinem Auto mit Wohnwagenanhänger auf die Staatsstraße in Richtung Ortsmitte Lengfurt ein. Trotz einer Vollbremsung des Motorradfahrers konnte dieser den Zusammenstoß mit dem Anhänger nicht mehr verhindern.



Der junge Biker rutschte unter den Wohnwagen und kam dort zum Liegen. Obwohl er sofort von Ersthelfern befreit und reanimiert wurde, verstarb er noch an der Unfallstelle.



Der 67-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock.



An der Unfallstelle waren neben der Polizei die Feuerwehren aus Marktheidenfeld und Lengfurt mit 20 Mann sowie ein Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.



Die Ermittlungen zur Unfallursache führt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Gutachterin zur Klärung der näheren Umstände hinzugezogen.