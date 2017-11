Kreis Würzburg: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - 57-Jährige im Krankenhaus

Bei einem Wohnungsbrand am frühen Sonntagmorgen in Eisingen erlitt eine 57-Jährige eine Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus. In der Wohnung verursachte der Brand einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Brandursache ist unbekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, welche die Kripo Würzburg übernommen hat. Dies berichtet die Polizei.



Eine Nachbarin bemerkte gegen 02:45 Uhr den Brand und informierte Polizei und Feuerwehr. Eine Streife der Polizei Würzburg-Land stellte vor Ort ebenfalls eine Rauchentwicklung in der Wohnung der 57-Jährigen fest. Die Beamten forderten die Mieterin auf die Wohnung zu verlassen. Bei ersten, eigenen Löschversuchen erlitt die Frau vermutlich eine Rauchgasvergiftung und kam nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus.



Die alarmierten und schnell vor Ort befindlichen freiwilligen Feuerwehren aus Eisingen und Höchberg waren mit 41 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Durch die starke Verrußung ist die Wohnung jedoch vorläufig unbewohnbar.