Kreis Würzburg: Frau angefahren und geflüchtet - Opfer stirbt im Krankenhaus

Nachdem ein 18-jähriger Pkw-Fahrer am Sonntagmorgen eine 20-jährige Fußgängerin erfasst hat und anschließend flüchtete, ist diese am Freitagmittag ihren schweren Verletzungen erlegen, wie die Polizei berichtet. Die Ermittlungskommission bei der Verkehrspolizei bittet erneut um Zeugenhinweise.Wie bereits berichtet ist eine 20-jährige Fußgängerin am Sonntagmorgen, gegen etwa 03:40 Uhr, auf einem Verbindungsweg von Kaltenhausen nach Untereisenheim von einem Pkw erfasst worden. Am Freitagmittag ist diese nun im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.Die Ermittlungskommission bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried bittet nun erneut um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:• Wem ist am frühen Sonntagmorgen, zwischen 03:30 Uhr und 03:40 Uhr, ein dunkelblauer VW Golf IV auf dem Weinfestparkplatz in Eisenheim aufgefallen?• Wer kann Angaben zu dessen Fahrweise auf dem Parkplatz machen?Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 09302/9100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried zu melden.