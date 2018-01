Kreis Würzburg: Brand der Zuckerfabrik in Ochsenfurt

Der Rauch ist nicht mehr gefährlich





Brand in Ochsenfurt bei Würzburg: Wie die unterfränkische Polizei mitteilt, dauerten die Löscharbeiten am Sonntagmorgen noch immer an.Zwar war der Großteil des Brandes auf dem Gelände der Zuckerfabrik gelöscht, doch die Nachlöscharbeiten brauchten noch Zeit.Von dem Rauch ging jedoch keine Gefahr mehr aus. Der Hinweis an die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten, ist somit nicht mehr notwendig.Am Samstagabend ist auf dem Gelände der Firma Südzucker ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den den Sonntagvormittag an.Laut Polizei ging am Samstag gegen 17.30 Uhr die Mitteilung über den Brand auf dem Fabrikgelände in der Marktbreiter Straße bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Als die erste Streife der Polizei Ochsenfurt vor Ort eintraf, brannte ein aus Strohballen gebauter Lärmschutzwall lichterloh.Die Flammen griffen dann auch auf Firmengebäude über. Das Ausmaß des Schadens ist derzeit noch nicht abschätzbar. Ebenso kann die Polizei noch nichts zur Brandursache sagen. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Würzburg geführt. Hinweise über verletzte Personen gibt es bislang jedoch nicht.Das Feuer war am Samstagabend weit sichtbar, da sich eine schwarze Rauchwolke bildete, die über das Bärental hinweg in Richtung Mainklinik zog.Anwohner wurden am Samstag daher vorsorglich gebeten, ihre Fenster und Türen bis auf Weiteres geschlossen zu halten. Eine Überprüfung im Krankenhaus ergab, dass für die Patienten und Krankenhausmitarbeiter keine Gefahr bestand.Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da sich die Flammen unter anderem auch auf einen etwa 160 Meter langen Tunnel der Zuckerfabrik ausweiteten.Für die Dauer des Einsatzes bleiben die Südtangente sowie die Marktbreiter Straße in Ochsenfurt für den Verkehr gesperrt. Zeitweise war auch die Bahnstrecke zwischen Ochsenfurt und Treuchtlingen beeinträchtigt.Im Einsatz befanden sich neben der Werksfeuerwehr Südzucker Ochsenfurt auch die Berufsfeuerwehr und die Feuerwehrschule Würzburg sowie ein Großaufgebot an Freiwilligen Feuerwehren aus den Landkreisen Würzburg und Kitzingen. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit zahlreichen Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort. Auch das Technische Hilfswerk und Notfallmanager der Deutschen Bahn waren im Einsatz.