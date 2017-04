Kreis Würzburg: Auto erfasst Fußgängerin und flüchtet - Polizei sucht weiter Zeugen

Nach dem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fußgängerin im Eisenheimer Ortsteil Kaltenhausen am Sonntagmorgen hat die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried eine eigene Ermittlungskommission zur Untersuchung des Unfallhergangs eingerichtet. Die Beamten sind weiterhin auf der Suche nach Zeugen. Dies berichtet die Polizei.Gegen 03:40 Uhr am Sonntagmorgen wurde die Polizei von einem schweren Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Kaltenhausen und Untereisenheim verständigt Eine Fußgängerin soll von einem blauen VW Golf IV erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden sein. Kurze Zeit später wurde ein weiterer Unfall gemeldet, bei dem dieser blaue VW Golf in Untereisenheim in den Straßengraben gefahren war. Der 18-jährige Fahrer war stark alkoholisiert.Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und hat hierzu eigens eine Ermittlungskommission eingerichtet. Untersucht werden insbesondere auch die Zusammenhänge zwischen den beiden Unfällen sowie die Ereignisse im Zeitraum dazwischen.Die Ermittler suchen daher weiterhin dringend nach Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 09302/910-0 bei der Verkehrspolizei. Auch Personen, die keine direkten Angaben zu den Unfällen machen können, aber am Sonntag zwischen 03:30 Uhr und 03:50 Uhr in Untereisenheim einen dunklen VW Golf IV oder andere Fahrzeuge vorbeifahren sahen, werden gebeten, sich zu melden.