Keine Fahrerlaubnis, Drogen und ein gestohlenes Auto: Polizei nimmt Mann bei Helmstadt fest

Einen gestohlenen Mercedes sichergestellt und den Fahrer vorläufig festgenommen haben Beamte der Autobahnpolizei am Dienstagnachmittag auf der A3. Dies berichtet die Polizei.



Autobahnpolizisten aus Aschaffenburg hatten einen Mercedes mit Nürnberger Kennzeichen ins Visier genommen und erfahren, dass der Pkw vor einigen Tagen gestohlen worden war. Sie folgten dem Fahrzeug im dichten Verkehr. Bei Helmstadt gelang es dann, den Pkw gemeinsam mit ihren Würzburger Kollegen zu stoppen.



Der Fahrer, ein 33 Jahre alter Mann aus Mittelfranken, wurde vorläufig festgenommen. Er gab gegenüber den Beamten an, den Wagen erst vor kurzem erhalten zu haben.



Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Polizisten Rauschgiftutensilien. Außerdem hatten sie den Verdacht, dass der Mann Drogen genommen hatte. Einen Heroinkonsum am Vorabend räumte er dann ein. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.



Bei der Überprüfung seiner Personalien kam zudem heraus, dass der 33-Jährige schon öfters mit der Polizei zu tun hatte und keine Fahrerlaubnis mehr besitzt.



Gegen den Mann wird nun wegen Hehlerei, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen der Fahrt unter Drogeneinwirkung ermittelt. Den Wagen erhält der rechtmäßige Eigentümer wieder zurück.