Kein Helm: 15-Jähriger stürzt in Würzburg mit Skateboard und verletzt sich schwer

Bei einem Sturz von seinem Skateboard zog sich am Sonntagnachmittag ein 15-Jähriger in Würzburg schwere Verletzungen zu.



Gegen 17 Uhr fuhr der Jugendliche den Reußenweg in Fahrtrichtung Steinburg entlang, berichtet die Polizei. Durch das Gefälle beschleunigte er mit seinem Skateboard stark. Im weiteren Verlauf stürzte der 15-Jährige alleinbeteiligt und zog sich dadurch schwere Kopfverletzungen zu. Einen Helm hatte er zum Unfallzeitpunkt nicht getragen. Nach einer ärztlichen Versorgung vor Ort musste der Jugendliche mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.