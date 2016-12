Hasch-Muffin nicht vertragen: 17-Jährige kollabiert in Schule in Würzburg

Eine 17-jährige brach am Freitagvormittag bei einer Veranstaltung in der Schule zusammen. Der Rettungsdienst brachte die Schülerin in ein Würzburger Krankenhaus. Das berichtet die Polizei.



Sie hatte vom selbst gebackenen Muffin eines Mitschülers gegessen und vermutete, dass er Drogen hineingebacken hatte. Eine Streife wurde gerufen, da sie und ihre Mutter auch eine Gefährdung anderer befürchteten.



Bei einer Urinuntersuchung wurde die Vermutung bestätigt und der Konsum von Cannabis festgestellt. Der von ihr benannte 18-jährige Mitschüler wurde ermittelt und in Gegenwart seiner Eltern befragt.



Er gab zu, etwa zwei Gramm Haschisch in zwei bis drei Muffins für sich selbst gebacken zu haben. Dass die Mitschülerin aber einen kleinen Brocken davon und nicht von einem "normalen" kostete, sei ihm nicht bewusst gewesen. Mehr habe er nicht abgegeben, sonstige geschädigte Schüler wurden auch nicht bekannt.



Er wird wegen der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige und eKörperverletzung angezeigt. Die 17-Jährige wurde nach einigen Stunden aus dem Krankenhaus entlassen, sie hatte starkes Ermüdungsgefühl, längere Beschwerden sind nicht zu erwarten.