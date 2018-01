Fastnacht in Franken 2016 - Helau aus Veitshöchheim

Bernd Händel moderiert Fastnacht in Franken auch 2016 - mit Einschränkungen





Fastnacht in Franken 2016 - das bedeutet für das Fürther Komikerduo Volker Heißmann und Martin Rassau am 29. Januar den inzwischen 20. Auftritt in den Veitshöchheimer Mainfrankensälen. Unterstützt werden die fränkischen Urgesteine dabei unter anderem vom "Dreggsagg" Michl Müller, Sebastian Reich zusammen mit seiner Nilpferddame Amanda sowie der "Altneihauser Feierwehrkapell'n" aus der "befreundeten" Oberpfalz.Durch den Faschingsabend führt ein bekanntes Gesicht: Bernd Händel, der Nürnberger Büttenredner, moderiert 2016 seine inzwischen zehnte Fastnacht in Franken - mit Einschränkungen. Denn der 59-Jährige wird der insgesamt 3,5-stündigen Show rund eine Stunde fehlen. Händel muss für seinen Auftritt als "Al Capone" für rund 60 Minuten in die Maske. Wer anstelle des Elferratspräsidenten solange moderieren wird, wollen die Verantwortlichen nicht verraten.Thomas Meissner, der die Fastnacht in Franken in den vergangenen 20 Jahren in der Regie betreute, gibt 2016 seine Stelle ab. Erstmals wird Frank Jessenberger die Geschicke hinter der Kamera lenken - jedoch nicht ganz alleine: Thomas Meissner wird 2016 noch einmal als künstlerischer Berater helfend zur Seite stehen. Und entsprechend der Quoten weiß Meissner, wie man die Akteure der Fastnacht in Franken erfolgreich in Szene setzt. Im vergangenen Jahr erreichte die Veitshöchheimer Prunksitzung einen Marktanteil von 48,1 Prozent in Bayern, was rund 3,9 Millionen Zuschauern im gesamten Bundesgebiet entspricht.Wie jedes Jahr gibt sich die bayerische Politprominenz auch bei der Fastnacht in Franken 2016 zwar nicht die sprichwörtliche Klinke in die Hand, spaziert aber nach und nach über den roten Teppich. Wer beispielsweise Markus Söder als Mahatma Gandhi, Günther Beckstein als Claudia Roth oder Horst Seehofer als Horst Seehofer schon vor der Fernsehübertragung sehen will, kann den Livestream des Bayerischen Rundfunks nutzen. Ein ebenfalls eingerichteter Liveblog, versorgt den Zuschauer mit Backstageinformationen der erfolgreichsten Fernsehsendung im Bayerischen Rundfunk.Für die Fastnacht in Franken 2016 sind bereits alle Tickets weg. Interessenten mussten sich bis zur Deadline Ende September 2015 schriftlich bewerben, um dann beim folgenden Losverfahren berücksichtigt zu werden. Im vorderen Bereich verlangte die Veranstaltungsgesellschaft Fastnacht in Franken 69 Euro, im hinteren Bereich 55 Euro pro Karte. Günstiger sind die Preise für die Generalprobe, die am Tag zuvor stattfindet. Dafür liegt der Preis generell bei 49 Euro.Für all diejenigen, die im Losverfahren Pech hatten oder es gar nicht erst versucht haben, bleibt immer noch die Livesendung des Bayerischen Rundfunks. Der überträgt am Freitag ab 17.00 Uhr Vorberichte vor dem Faschingsspektakel in den Veitshöchheimer Mainfrankensälen, ehe es um 19.00 Uhr mit der Prunksitzung losgeht. Am 30. Januar wird die Show um 20.15 Uhr ebenfalls im BR wiederholt, genau wie traditionell am Faschingsdienstag, den 9. Februar um 11.45 Uhr. Zusätzlich ist die Fastnacht in Franken 2016 auch online in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks abrufbar.