Familiendrama in Unterfranken: Schwiegervater erliegt Schussverletzungen

ak/dpa

Nachdem Anfang Januar bei Arnstein im Kreis Main-Spessart in Unterfranken zwei schwer verletzte Menschen von einem Familienangehörigen in dem gemeinsam bewohnten Mehrgenerationenhaus aufgefunden wurden, ist der Familienvater nun seinen schweren Schussverletzungen erlegen. Die Kripo Würzburg ermittelt weiterhin gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft zu den Hintergründen der Tat.Wie berichtet, war der Ehemann der Frau am Nachmittag des 5. Januar 2017 nach Hause gekommen und hatte die tragische Entdeckung gemacht.Er fand zunächst seine schwer verletzte Frau in einer der Wohnungen vor. Anschließend entdeckte er im Anwesen zudem seinen Vater. Beide wiesen Schussverletzungen auf und wurden in naheliegende Kliniken gebracht.Der Mann ist am Samstagmorgen in dem Krankenhaus trotz der Bemühungen der Ärzte gestorben. Die Frau schwebt weiterhin in Lebensgefahr.Nach aktuellem Stand der Ermittlungen spricht derzeit alles dafür, dass keine dritte Person in den Tatablauf verwickelt ist. Die Ermittlungen der Kripo Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg dauern unterdessen weiterhin an.