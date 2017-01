Fallschirmspringer der Bundeswehr bei Übung in Unterfranken schwer verletzt

In der Nähe von Adelsberg (Stadtteil von Gemünden am Main) ist am Dienstagmittag ein Fallschirmspringer der Bundeswehr bei einem Übungssprung schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei Gemünden.



Der Soldat war der erste von 16 Fallschirmspringern, die in Giebelstadt gestartet und durch eine Transall zwischen der Staatsstraße 2303 und dem Modellflugplatz Karsbach abgesetzt wurden. Alles verlief zunächst routinemäßig. Die Wetterbedingungen waren optimal und der Schirm öffnete sich vollständig. Bei der Landung unterlief dem erfahrenen Springer jedoch ein Fehler, so dass er stürzte und mehrere Meter über einen gefrorenen Acker in der Nähe von Adelsberg schlitterte.



Der Verletzte wurde nach Erstversorgung durch eine anwesende Bundeswehrärztin sowie dem hinzugezogenem Notarzt in das Lohrer Krankenhaus eingeliefert.