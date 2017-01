Einbruch in Tankstelle in Waldaschaff- Polizei sucht Zeugen

Am Samstag gegen 03:50 Uhr brachen Unbekannte die verschlossene Schiebetür zum Verkaufsraum einer Tankstelle Am Heerbach in Waldschaff auf, wie die Polizei berichtet.



Die unbekannten Täter gelangten anschließend in den Verkaufsraum und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Päckchen und Stangen von Zigaretten. Hierbei wurden im Tankstelleninneren noch mehrere Glasregale zerstört. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro, der Beuteschaden dürfte ca. 15.000 Euro betragen.



Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Einbruchs geben können.

Wem sind zur Tatzeit Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die sich im Bereich der Tankstelle aufgehalten haben oder sich von dort entfernt haben? Wer kann Hinweise geben zu ortsfremden Personen oder Fahrzeugen, die sich in den Tagen vor dem Einbruch auffällig im Umfeld der Tankstelle verhalten haben?



Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.