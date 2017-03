Drei Unfälle mit drei Verletzten in Würzburg

Bei drei Verkehrsunfällen im Stadtgebiet Würzburg sind am Dienstag drei Menschen leicht verletzt worden.



Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 30-jähriger mit seinem Fahrrad die Grombühlstraße in Fahrtrichtung Europastern. Hier erfasste ein bislang unbekannter Autofahrer das Fahrrad des Geschädigten, weshalb er auf die Fahrbahn stürzte. Der Fahrer des Pkw flüchtete anschließend und entkam unerkannt. Nachdem sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen zuzog, wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Ob an dem Pkw des Unfallverursachers ein Schaden entstanden ist, ist derzeit nicht bekannt.



Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Zeugenhinweise zu diesem Verkehrsunfall unter Telefon 0931/4572230.



Beim Abbiegen übersehen

Gegen 13.45 Uhr bog eine 54-jährige von der Rüdigerstraße nach links in die Ludwigstraße ab. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 57-Jährigen, der die Ludwigstraße in Fahrtrichtung Berliner Platz entlang fuhr. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurde der Mann leicht verletzt. Sein Fahrzeug war aufgrund der starken Beschädigung an der Front nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Frau blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 10.000 Euro.



Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten.



Gegen 6.45 Uhr fuhr ein 28-Jährigerauf den stehenden Pkw eines 42-Jährigen auf. Dieser wartete verkehrsbedingt, um abzubiegen. Durch den Unfall wurde der 42-Jährige leichtverletzt und begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro.