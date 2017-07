Die Bachelorette: Darum wollte Manuel aus Würzburg keine Rose von Jessica

Warum hast du die dritte Rose von der Bachelorette nicht angenommen?





Wann genau hast du für dich diese Entscheidung getroffen?





Warum passt Jessica Paszka nicht zu dir?







Wäre Jessica Paszka als Bachelorette eine Partnerin auf Augenhöhe gewesen?





Welche Schlüsse ziehst du aus dem TV-Format für dein Leben?





Wäre Partnersuche im Fernsehen mit einer anderen "Bachelorette" möglich gewesen?







Würdest du noch einmal bei einer solchen Fernsehsendung mitmachen?



Anika Zidar

Drei Folgen lang war der in Würzburg lebende Manuel Scholl bei der Bachelorette einer der Favoriten und stand sehr hoch in der Gunst von Jessica Paszka. Dann entschied er sich dazu, keine Rose mehr von Jessica Paszka zu wollen und die Sendung zu verlassen. Das war eine böse Überraschung für die Junggesellin. Denn sie hatte mehr Sympathien für den Würzburger, als Manuel bewusst war. Das und mehr verrät der 29-Jährige im Interview:Manuel: Ich habe im Laufe der Sendung einfach festgestellt, dass die "Bachelorette" in Person von Jessica Paszka überhaupt nicht zu mir passt - weder äußerlich noch von ihrem Charakter her. Schon im Casting habe ich gesagt, dass ich eigentlich auf große Frauen stehe.Etwas anderes hat mir auch nicht gepasst: Und zwar hat Jessica Paszka immer betont, dass sie keinen Mann möchte, der nur auf sein Äußeres bedacht ist. Sie selbst hat sich aber immer bis ins Detail gestylt. Und das ist schon ein extremer Widerspruch. Außerdem möchte ich eine Frau an meiner Seite, der ich auch im Pyjama locker begegnen kann.Manuel: Es war ein Entscheidungsprozess über eine längere Zeit hin. Aus mehreren Situationen und Gesprächen mit der Bachelorette selbst hat sich meine Entscheidung entwickelt. Zwar haben wir uns immer sehr gut unterhalten, allerdings hat sich Jessica Paszka in immer mehr Widersprüche verstrickt.An einem Tag hat sie mir gegenüber eine Aussage getroffen, am anderen Tag hat sie Tatsachen anderen Jungs gegenüber ganz anders dargestellt. Da wussten wir einfach nicht mehr, was wir ihr überhaupt noch glauben können. Immer wieder sagte sie offen, sie sei unsicher, wie ernst es den Jungs mit ihr sei. Wir haben uns am Ende eher gefragt, warum sie wirklich in der Sendung mitmacht.Manuel: Man überlegt ja immer auch, wem man die Bachelorette als Frau an seiner Seite später vorstellen würde: Eltern, Freunden, Kollegen. Und wenn die den Namen "Jessica Paszka" bei Google eingeben und sehen, was sie in den vergangenen Jahren so alles gemacht hat und all die Skandale - dann wäre mir das irgendwie unangenehm.Tatsächlich habe ich aber erst jetzt bei der Fernseh-Ausstrahlung der ersten drei Sendungen gemerkt, wie viel Sympathie Jessica offensichtlich für mich hatte und wie sehr ich sie mit meinem freiwilligen Abschied getroffen habe. Auch die Bachelorette-Kandidaten, die jetzt noch dabei sind, sagten mir im Nachhinein, dass ich einer der Favoriten gewesen wäre.Manuel: Nach unserem ersten Zusammentreffen habe ich das noch nicht einschätzen können. Zwar war mir ihr Name ein Begriff, wirklich viel wusste ich aber nicht über sie. Erst von den Jungs in der Sendung habe ich einiges über sie erfahren und erkannt: Für mich wäre sie sicherlich keine Partnerin auf Augenhöhe gewesen. Sie hat einfach nie eine Berufsausbildung abgeschlossen und sie macht nur, was sie jetzt auch als Bachelorette macht: im Fernsehen sein.Manuel: Ich habe gelernt, dass man sehr vorsichtig sein muss, was man den Medien sagt. Und man darf nicht alles glauben, was Medien über TV-Formate schreiben. Es wird viel interpretiert, das Bild von Menschen wird verzerrt und es kommt vieles ganz anders rüber, als man es selbst wahrnimmt. Nach meinem Ausstieg aus der Sendung bin ich froh, wieder im realen Leben angekommen zu sein und Frauen persönlich und ganz vertraut kennenzulernen.Manuel: Für mich funktioniert dieses TV-Format nicht, um einer Frau wirklich näherzukommen, dazu müsste ich ein anderer Typ Mann sein. Ich nehme mir für Frauen gern Zeit und möchte mich länger mit ihnen beschäftigen, um sie kennenzulernen. Andere Kandidaten sind sehr offensiv in die Sendung gegangen und haben der Bachelorette die ganze Zeit Honig ums Maul geschmiert und ihr Komplimente gemacht.Aber eine Frau, die die ganze Zeit nur Komplimente braucht, die will ich gar nicht. Eine Frau an meiner Seite sollte genügend Selbstbewusstsein haben, um ohne das auszukommen. Außerdem hat mir diese Ellbogen-Situation auf Dauer nicht gefallen. Um eine Frau zu erobern, will ich nicht mit 19 Anderen darum konkurrieren.Manuel: Es war immerhin ein cooler Trip mit vielen neuen Situationen, Eindrücken und auch einer Menge neuer Kumpels. Spannend war, dass ich erst bei der Ausstrahlung ein Gesamtbild davon hatte, was wirklich abgelaufen ist. In der Sendung Bachelorette würde ich nicht mehr wieder mitmachen - wobei die Situation vielleicht eine ganz andere ist, wenn man selbst in der Rolle des Umworbenen steckt.Wenn mich jemand fragt, ob ich beim Bachelor mitmachen möchte, würde ich das jetzt noch nicht ausschließen. Ich würde im Fernsehen aber weiterhin sehr auf meine Reputation achten. Formate wie "Big Brother" oder das "Dschungelcamp" sind deshalb nichts für mich. Weil ich sehr gerne tanze und mich dieses Hobby in meiner gesamten Jugend begleitet hat, wäre vielleicht "Let's Dance" eine Option für mich.