"Das perfekte Dinner" aus Franken: Wie die Kandidaten das Casting erlebt haben

von Meike RostErst casten, dann kochen - so lautet die goldene Regel für die Fernsehsendung "Das perfekte Dinner". Denn nur wer am Telefon und beim Probedreh überzeugen kann, darf vor rund einer Million Zuschauern den Löffel schwingen. Fünf Freizeit-Gastonomen haben sich im fränkischen Hobbykochduell durchgesetzt und im Januar vor laufender Kamera ihre selbstkreierten Menüs gezaubert. Das Ergebnis zeigt der Fernsehsender Vox seit Montag täglich um 19 Uhr."Ich hab mich vor über einem Jahr beworben und gar nicht mehr mit einer Antwort gerechnet", erzählt die jüngste Teilnehmerin Sarah, die ihren Nachnamen nicht preisgeben will. Lieber spricht die 21-jährige medizinische Fachangestellte über die bestandenen Vorstellungsgespräche: "Die haben mich am Telefon über fränkische Traditionen und meine Hobbies ausgefragt". Das Gleiche durfte die gebürtiger Karlstadterin dann im zweiten Durchgang noch einmal erzählen - dieses Mal in eine Kamera und in ihrer Würzburger Wohnung. Eine Woche später bekam sie die Zusage."Tofu beim fränkischen Dinner geht gar nicht" - mit diesem Satz wirbt der Fernsehsender für die aktuelle Frankenausgabe. Denn wie jedes Mal steht bei der Sendung, in der die fünf Teilnehmer mit eigens ausgedachten Menüs antreten, die regionale Küche im Vordergrund.So ging es am Montag in Waldbüttelbrunn auch direkt mit einem Klassiker los: Die 35-jährige Diplom-Betriebswirtin Anne-Kathrin kochte mit Hilfe ihres Sohns Felix ein klassisches fränkisches Hochzeitsessen.Der Textil- und Grafikdesigner Lutz lädt am Dienstag nach Oberickelsheim ein. Auf den Tisch bringt der 46-jährige laut Vox einen deftigen Frankenburger. Fleischlastig ist auch das Menü von Kieferchirurg Kristian in Margetshöchheim. Der 50-Jährige bietet am Mittwoch Pulled Pork mit Semmelknödel und Wirsing an."Ich hatte auch ein Menü mit Fleisch vorgeschlagen, aber bei mir haben sie sich für Fisch entschieden", erzählt Sarah. Denn die vierte Kandidatin musste bereits zum ersten Vorgespräch drei fränkische Menüs vorschlagen - vor Drehbeginn teilte die Redaktion ihr dann eines davon zu. So kocht die 21-Jährige in der Ausstrahlung am Donnerstag in ihrer Würzburger WG einen Zander mit Kartoffelhaube, Balsamico-Linsen und Weinschaum. Das Ergebnis sei ganz gut gewesen, sagt sie und fügt lachend hinzu, "auch wenn ich die Nacht davor nur knappe zwei Stunden geschlafen habe." Das Finale am Freitag spielt auf dem Weingut von Bernhard in Randersacker.Der 54-Jährige tischt den anderen Vieren einen Rücken vom selbsterlegten Reh im Kartoffelnest mit Wintergemüse auf. Dazu gibt es laut Mitteilung einen Zwetschgenbrei mit Vanilleeis samt "fränggischem Broseggo".Einzelheiten, an die sich die 21-jährige Sarah kaum mehr erinnern kann. "Du bist da so in Trance", erklärt sie ihren Zustand während der Dreharbeiten.Immer schaue einem jemand über die Schulter, überall sei eine Kamera. "Es wird den ganzen Tag alles gefilmt und am Ende total knapp zusammengeschnitten." Die Spannung vor der Fernsehausstrahlung sei daher jetzt umso größer. "Ich bin so gespannt, habe ja keine Ahnung, was gezeigt wird." Anschauen will sich die medizinische Fachangestellte ihren Auftritt im Beisein ihrer Liebsten. Ob sie die meisten Punkte von der Konkurrenz bekommen und die 3 000 Euro Preisgeld gewonnen hat, darf die Karlstadterin nicht verraten. Nur soweit könne sie ihre Bekannten beruhigen: "Es ist nichts Gravierendes schiefgegangen."