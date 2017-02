Betrunkener Lkw-Fahrer stürzt bei Würzburg beim Einsteigen

Ein Lasterfahrer ist auf der Rastanlage Würzburg-Süd beim Einsteigen in seinen Truck so unglücklich gestürzt, dass er am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein Helikopter hat den Notarzt eingeflogen, berichtet die Polizei.



Mehrere Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried beobachteten gegen 16.15 Uhr, wie sich mehrere Lkw-Fahrer um einen anscheinend bewusstlos am Boden liegenden Kollegen kümmerten. Wie sich herausstellte, hatte der offensichtlich stark betrunkene Mann versucht, in seinen Sattelzug zu steigen. Vom Einstieg war der 47-Jährige allerdings dann rückwärts herunter gefallen. Er prallte auf den Hinterkopf und wurde ohnmächtig.



Um eine eventuelle Fahrt unter Alkoholeinfluss zu verhindern, stellten die Beamten vorsichtshalber den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Mann wurde nicht schwer verletzt, muss aber bis Dienstag in der Klinik bleiben. Nach seiner Entlassung darf er die Fahrt fortsetzen.