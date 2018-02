Axt-Attacke in Zug bei Würzburg: Die Reaktionen

Innenminister Joachim Herrmann:

Axt-Attacke in Würzburg mit vier Verletzten: Die Menschen in Würzburg und ganz Franken sind am Dienstag bestürzt über die Ereignisse in der Regionalbahn am Montagabend in Heidingsfeld.Ein 17 Jahre alter afghanischer Flüchtling hatte mit einer Axt und einem Messer Zugreisende angegriffen. Inzwischen hat sich der IS zu der Tat bekannt, allerdings ist unklar, ob der Jugendliche tatsächlich mit der Terrormiliz in Kontakt stand."Wir hoffen, dass die Schwerverletzten überleben.""Über diese schreckliche Tat, die besonders meine unterfränkische Heimat ins Mark trifft und fassungslos zurücklässt, bin ich zutiefst erschüttert und unendlich traurig""Ich bin entsetzt über diese schreckliche Gewalttat. Ich fühle mit den Opfern und auch den Mitreisenden, die bei dieser Wahnsinnstat an Leib und Seele schwere Verletzungen erlitten haben. Ich denke auch an die Angehörigen * ich hoffe und bange mit ihnen! Wir alle sind in tiefer Sorge an Ihrer Seite und wollen niemanden allein lassen. Über die Hintergründe der Tat sollte nicht spekuliert werden, bis wir gesicherte Tatsachen haben. Mein ausdrücklicher Dank gilt allen Einsatzkräften und Helfern, die heute Nacht im Einsatz waren. Ich habe größten Respekt vor dem, was hier geleistet wurde und bin froh, dass so schnell reagiert werden konnte."auf Twitter: Der NBA-Profi hat bestürzt auf die Axt-Attacke nahe seiner Geburtsstadt Würzburg reagiert. "Sprachlos. In Gedanken bin ich in meiner Heimatstadt Würzburg. Kranke Welt....", schrieb der berühmteste deutsche Basketballspieler am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter.Nowitzki ist in Würzburg geboren. Der NBA-Profi der Dallas Mavericks trainiert auch heute noch manchmal mit seinem Förderer Holger Gschwindner im nahe gelegenen Rattelsdorf."Man ist in einem solchen Moment sprachlos. Diese Tat ist nicht zu verstehen. Wir wissen nicht genau, was mit diesem jungen Mann war, den die Polizei erschoss." Die Kirche wolle allen Traumatisierten so gut wie möglich beistehen. "Besonders möchte ich allen danken, die gestern in dieser schwierigen Situation eingegriffen haben und geholfen haben: die Polizei, die Rettungsdienste und die Notfallseelsorger."Ausdrücklich warnte Bischof Hofmann davor, jetzt alle Asylsuchenden unter Generalverdacht zu stellen. "Vielleicht müssen wir die unbegleiteten Minderjährigen noch mehr begleiten und ihnen dabei helfen, die eigenen Traumata zu überwinden."verurteilte den Angriff und sprach den vier Verletzten und ihren Angehörigen sein Mitgefühl aus. Repräsentanten der Hongkonger Wirtschaftsvertretung in Berlin besuchten die Opfer im Krankenhaus in Würzburg.Der Vater und der Freund hätten versucht, die anderen Mitglieder in der Gruppe vor dem Angreifer zu schützen, berichtete die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post", die das Alter der Tochter und des Freundes etwas anders angab.Dieauf Twitter: "Der Angriff in Würzburg ist schockierend. Meine Gedanken sind bei den Verletzten. Ich hoffe sehr, dass sie auf dem Weg der Besserung sind.""Ein Akt schrecklicher Feigheit. Wir stehen Deutschland im Kampf gegen Terrorismus zur Seite. Wünsche für eine schnelle Genesung""Verurteile Terroranschlag in Würzburg. Wünsche Opfern rasche Genesung. Müssen IS und Radikalisierung gemeinsam bekämpfen.""Meine Gedanken sind bei den Verletzten von Würzburg. Ich vertraue der Arbeit der Polizei. Wir sollten die weiteren Ermittlungen abwarten.""Arbeite seit Jahren mit unbegleiteten afghanischen Jugendlichen. Wie erkläre ich Opfern von Würzburg, dass die allermeisten nur Frieden wollen? bitter""Tragisch und wir hoffen für die Verletzten. Wieso konnte der Angreifer nicht angriffsunfähig geschossen werden???? Fragen!"Der: "Die afghanische Axt-Attacke ist schrecklich und zutiefst zu verurteilen. Die Grüne Renate Künast stellt sich auf die Seite des Täters. Das ist pervers. Für die CSU gilt: Opferschutz vor Täterschutz. Wir danken der Polizei für ihren Einsatz, mit dem sie weiteres Blutvergießen verhindert hat."Der, auf Twitter: "Meine Gedanken sind in diesen Stunden bei den Verletzten von Würzburg, hoffe und bete, dass sie bald vollständig genesen können"Der(CDU): "Junge Flüchtlinge fallen immer wieder durch Gewalt und Straftaten auf, sorgen für Polizeieinsätze und Unsicherheit in der Bevölkerung. (...) Der aktuelle Fall zeigt, dass eine intensive Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge notwendig ist. Hier darf es in einem Rechtsstaat keine Denkverbote geben.""Ich bin schockiert von der brutalen Gewaltattacke auf friedliche Zugpassagiere am gestrigen Abend, zumal ich regelmäßig auf dieser Strecke zwischen meinem Heimatort Ochsenfurt und Würzburg fahre. Mein Mitgefühl gilt den Opfern, die dabei verletzt wurden, mein Dank gilt der Polizei und den Hilfskräften für ihren Einsatz.". Er hob die Bemühungen der Kirche und ihrer Caritas für eine gelingende Integration hervor. "Wichtig ist, diese Anstrengungen gerade jetzt zu intensivieren."