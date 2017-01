Autounfall auf B26 bei Gemünden - zwei Frauen mittelschwer verletzt

Am Montagmittag ereignete sich auf der B 26, auf Höhe der Abzweigung nach Langenprozelten, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, teilt die Polizei mit.



Gegen 13.20 Uhr befuhr eine 80-jährige Frau mit ihrem Pkw Ford Fiesta die Langenprozeltener Straße in Fahrtrichtung B 26. An der Einmündung B 26 bog sie nach links Richtung Gemünden ab. Hierbei übersah sie einen von links kommenden, auf der B 26 von Gemünden in Richtung Lohr fahrenden Pkw Mercedes und stieß mit diesem zusammen.



Der 68-jährige Mercedes-Fahrer sowie die Fahrerin des Pkw Ford Fiesta erlitten mittelschwere Verletzungen. Sie wurden nach Erstversorgung durch einen Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme regelte die Feuerwehr Gemünden den Verkehr und band die ausgelaufenen Betriebsstoffe.