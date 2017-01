Autotransporter auf A3 bei Rohrbrunn fängt Feuer - Vollsperrung und 15 Kilometer Stau

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hat am Donnerstagmorgen ein Autotransporter auf der A3 Feuer gefangen, teilt die Polizei mit. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig ins Freie retten und blieb unverletzt. Die Autobahn war etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau auf eine Länge von etwa 15 Kilometer.



Transporter brennt lichterloh

Gegen 4.40 Uhr war bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen brennenden Lkw zwischen den Anschlussstellen Marktheidenfeld und Rohrbrunn in Fahrtrichtung Frankfurt eingegangen. Als die erste Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach vor Ort eintraf, brannte das Führerhaus des auf dem Standstreifen stehenden Autotransporters lichterloh. Die Flammen hatten auch bereits auf einige der insgesamt neun geladenen Pkw übergriffen.



Die Freiwilligen Feuerwehren aus Marktheidenfeld, Kreuzwertheim und Altfeld waren rasch vor Ort. Die Löschmannschaften hatten das Feuer schnell im Griff, konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass neben dem Führerhaus mindestens drei geladene Neufahrzeuge komplett zerstört wurden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 200.000 Euro belaufen.



A3 Richtung Würzburg gesperrt

Für die Dauer der Löscharbeiten und der erforderlichen Reinigungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei war die A3 in Richtung Frankfurt gut zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Marktheidenfeld ausgeleitet. Insbesondere aufgrund des Berufsverkehrs kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Kurz nach 7 Uhr wurde die Vollsperrung aufgehoben und der linke Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben.



Wie das Feuer entstanden ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die von der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach geführt werden. Aktuell deutet Vieles darauf hin, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts im Bereich des Führerhauses ausgebrochen ist.