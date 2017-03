Auto stößt in Würzburg mit Fahrrad zusammen - 9-Jähriger leicht verletzt

Am Freitagmittag ereignete sich in der Frauenlandstraße in Würzburg laut Polizei ein Verkehrsunfall, bei dem ein 9-Jähriger leicht verletzt wurde und musste ins Krankenhaus gebracht werden.



Das Kind stößt mit Auto zusammen

Gegen 14.00 Uhr fuhr eine 81-jährige Mercedes-Fahrerin die Frauenlandstraße in Richtung Seinsheimstraße entlang. Zeitgleich kam ihr ein 9-jähriger Fahrradfahrer auf der Straße entgegen. Auf gleicher Höhe schwenkte der 9-Jährige mit seinem Fahrrad plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache nach links in Richtung der Autofahrerin. Trotz eines eingeleiteten Bremsmanövers der Mercedes-Fahrerin, kam es zum Zusammenstoß mit dem 9-Jährigen.



Das Kind musste ins Krankenhaus gebracht werden

Das Kind verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste durch den Rettungsdienst in ein Würzburger Krankenhaus gebracht werden. Zum Glück trug der 9-Jährige einen Fahrradhelm, der wohl Schlimmeres verhinderte. An der vorderen Stoßstange des Pkw und am Fahrrad des 9-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.