Auto im toten Winkel übersehen - Verletzte und hoher Schaden in Würzburg

Durch den Fahrstreifenwechsel eines Lkw wurde am Donnerstagmorgen auf der Grombühlstraße in Würzburg eine Kettenreaktion ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, waren drei weitere Autos beteiligt.



Am Donnerstag, um 7.45 Uhr fuhr der Sattelzugfahrer mit seinem Gespann die zweispurig verlaufende Grombühlstraße in Fahrtrichtung Veitshöcheim. Als er auf die rechte Spur wechselte, übersah der 57-jährige Kraftfahrer einen Ford Ka im "toten Winkel" und erfasste ihn.



Durch den Aufprall wurde der Pkw erst vor die Sattelzugmaschine und von dort aus in den Gegenverkehr geschleudert. Hier prallte der Ford Ka auf einen entgegenkommenden Kleintransporter, der daraufhin ebenfalls ins Schleudern geriet. Anschließend musste ein nachfolgender Alfa-Fahrer dem Kleintransporter ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver stieß der Alfa gegen den angrenzenden Bordstein und riss sich an diesem einen Reifen auf.



Glücklicherweise wurden die drei Insassen des Ford Ka nur leicht verletzt und kamen mit Prellungen, Halswirbelschleudertrauma und einem Schock in ein Würzburger Krankenhaus. Die weiteren Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 22000 Euro beziffert.



Den Sattelzugfahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung.